Таллин потребовал от Киева немедленно удалить Эстонию из списков офшоров

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас потребовал от властей Украины немедленно удалить прибалтийскую республику из списка офшорных зон, куда Эстония, по его мнению, попала по ошибке, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

По его словам, Украина – единственная страна в мире, которая считает Эстонию офшором, передает РИА «Новости».

«Внесение Эстонии в список так называемых налоговых гаваней является досадной ошибкой, которая должна быть исправлена как можно быстрее», – заявил Ратас в телефонном разговоре премьеру Украины Владимиру Гройсману, а также при личной встрече с министром финансов Александром Данилюком в швейцарском Давосе.

Ратас подчеркнул, что Эстония – член ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития и «налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам».

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