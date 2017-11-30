Полицейский в Махачкале снял на видео, как нарушитель везет его на капоте

В Сети появилось видео, на котором водитель черной «Волги» в Махачкале «провез» на капоте сотрудника ДПС, пытавшегося остановить нарушителя.

Как сообщает «Вести.ру», инцидент произошел в центре столицы Дагестана. Инспектор ДПС хотел остановить нарушителя правил дорожного движения и проверить документы, но находящийся за рулем мужчина не стал тормозить и выходить из салона.

Вместо выполнения требования дорожного полицейского водитель не только не стал останавливаться, но и провез на капоте стража порядка, который в это время снимал происходящее.

Через некоторое время нарушитель все же затормозил и, выйдя из салона, начал устраивать словесную перепалку, заявляя полицейскому: «Ты че меня снимаешь?».

Воспользовавшись тем, что инспектор слез с капота, злоумышленник вернулся за руль и скрылся.

В течение суток правоохранители занимались поисками злоумышленника. В результате сотрудники МВД установили его личность, задержали и доставили в один из отделов полиции Махачкалы.