МОК отказался ответить на открытое письмо Виктора Ана

Международный олимпийский комитет сообщил, что не будет отвечать на открытое письмо шорт-трекиста Виктора Ана, в котором тот просит объяснить причину недопуска на Олимпиаду.

«Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи. В прошлую пятницу был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», – цитирует «Р-Спорт» ответ пресс-службы МОК.

В пятницу стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху, в котором выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа.

Ранее МОК не допустил на ОИ-2018 нескольких лидеров сборной России, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.