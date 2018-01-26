Бывшая помощница Вайнштейна нашла, в чем еще его обвинить

Бывшая личная помощница ставшего скандально известным продюсера Харви Вайнштейна Сэндип Рихол подала в суд на него и компанию Weinstein Company за работу в течение двух лет в «нездоровой рабочей атмосфере», сообщают американские СМИ.

«В феврале 2015 года нездоровая рабочая атмосфера, созданная Харви Вайнштейном и поощряемая TWC, Робертом Вайнштейном (братом продюсера – прим.ВЗГЛЯД) и начальником отдела кадров Фрэнком Гилом, привела к эмоциональному срыву Рихол», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Deadline заявление экс-помощницы.

В заявлении также говорится, что Рихол была вынуждена бросить работу из-за нездоровой обстановки, вызванной постоянными сексуальными домогательствами, по поводу которых женщина до сих пор испытывает эмоциональные расстройства.

Боб Вайнштейн и Фрэнк Гил также выступают ответчиками по иску. Сумма, которую требует Рихол с ответчиков, не раскрывается.

В иске она указала, что Вайнштейн диктовал ей сообщения голым, трогал ее и позволял себе сексистские высказывания.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах на Западе, которая коснулась множества политиков, актеров и других известных людей.

Сообщалось также, что результаты расследований полицейского управления Беверли-Хиллз в отношении Харви Вайнштейна, которого подозревают в изнасиловании, переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса, приступившую к рассмотрению предоставленных доказательств.