В Британии заговорили о новых торговых союзах после Brexit

После выхода из Европейского союза у Соединенного королевства впервые за последние 40 с лишним лет появится возможность заключать новые торговые союзы, говорится в речи британского министра по делам Brexit Дэвида Дэви.

Он подчеркнул, что новые торговые соглашения не вступят в силу до тех пор, «пока не закончится период имплементации», передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявила, что Британия безоговорочно покидает Евросоюз.