Россия и США договорились о судоходстве в Беринговом проливе

В связи с ростом судоходства в Арктике Россия и Соединенные Штаты совместно разработали систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море, сообщили в береговой охране США.

Всего предлагается создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания. Совместное предложение уже направлено в Международную морскую организацию, передает РИА «Новости».

Маршруты проходят возле берегов Чукотки и Аляски, в российских и американских территориальных водах.

По словам Майка Соллоси, главы подразделения береговой охраны США, занимающегося навигационными стандартами, согласованные пути позволят судам избежать многочисленных мелей, рифов и островов, а также сократить возможность травм на море и экологических катастроф.

При этом в американской береговой охране подчеркнули, что предложенные маршруты для всех местных и международных судовых рейсов будут добровольными.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что перевозить углеводороды по Севморпути будут только суда под флагом России.