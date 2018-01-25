В Москве погибли два пострадавших при пожаре ребенка

Скончались два ребенка, пострадавших от пожара в жилом доме на западе Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«К сожалению, оба ребенка скончались в каретах скорой помощи», – цитирует источника ТАСС.

До этого сообщалось, что пожарные спасли детей из горящей квартиры и передали медикам в крайне тяжелом состоянии.

Возгорание на площади 40 квадратных метров произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице 50-летия Октября, 27, корпус 2. С верхних этажей спасатели вывели четырех человек, а также для обеспечения безопасности были эвакуированы еще 15 человек.

В настоящее время пожар потушен. На месте работают психологи.