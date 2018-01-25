Сформированы все региональные штабы Путина

Формирование региональных штабов Владимира Путина, решившего участвовать в выборах президента России в качестве самовыдвиженца, завершено, сообщила сопредседатель федерального избирательного штаба Елена Шмелева.

«Накануне вечером полностью завершено формирование всех региональных избирательных штабов кандидата в президенты России Владимира Путина», – сообщила она, передает ТАСС.

Шмелева уточнила, что всего открыто 85 штабов – в каждом из субъектов России. В состав всех региональных предвыборных штабов Путина, которые открылись во всех субъектах страны, вошли более 300 представителей ОНФ, говорится в пресс-релизе организации.

«В зависимости от региона штаб возглавляют от двух до пяти сопредседателей», – сказала Шмелева, пояснив, что «этот принцип повторяет структуру центрального федерального штаба, во главе которого три сопредседателя».

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.