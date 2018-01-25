Опубликован рейтинг «королей» российской недвижимости

Первую строчку ежегодного рейтинга «королей российской недвижимости» по версии журнала Forbes вновь заняла компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

В 2017 году компания получила 1,5 млрд долларов дохода от аренды. «Киевской площади» принадлежит крупнейший оптовый рынок продуктов питания в Москве «Фуд Сити», рынок «Садовод», ТЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина». Всего у компании 1,2 млн квадратных метров торговых площадей, 69 тыс. – офисных, 348 тыс. – складских, а также ей принадлежит 1,6 тыс. гостиничных номеров.

Второе и третье места рейтинга также не изменились, их вновь занимают «ИКЕА Мос» Ингвара Кампрада и группа «Ташир» Самвела Карапетяна.

По данным Forbes, IKEA заработала на аренде в России в прошлом году 840 млн долларов. Компании принадлежит в России 1,7 млн квадратных метров торговых и 42 тыс. «квадратов» офисных площадей.

Группа «Ташир» получила за год 650 млн долларов арендного дохода, написало издание, отметив, что ежегодно компания возводит более 500 тыс. квадратных метров объектов различного назначения. Всего у группы 818 тыс. квадратных метров торговых площадей, 72 тыс. – офисных, 48 тыс. – складских. Кроме того, «Ташир» владеет более чем 1 тыс. гостиничных номеров.

Также в десятку крупнейших российских рантье вошли группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, Crocus Group Араза Агаларова, O1 Properties, KR Properties, ГК «Регионы», группа «Абсолют», «Комплексные инвестиции».