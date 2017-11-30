Шурыгина дала оценку громкому убийству девушки в Бауманке: Не мог больше терпеть

Скандально известная Диана Шурыгина выразила мнение, что причиной убийства студентки Высшей школы экономики Татьяны Страховой ее соседом по квартире стал «разгульный образ», который вела девушка.

«Могу сказать, что ситуация произошла исключительно из-за того, что больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ, и решил его прекратить», – высказала свое мнение Шурыгина в комментарии «Дни.ру».

Вместе с тем экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева проанализировала ситуацию более глубоко и высказала уверенность, что виной произошедшему стали социальные сети и недосмотр родителей.

«Мороз по коже. С появлением интернета и внедрением в неокрепшие умы различного информационного мусора наши подростки черпают, к сожалению, не только хорошее. Примеры Америки, где тинейджеры убивают и насилуют, для нас уже давно стали не просто историями «а у них». У нас то же самое. Такое было у нас и раньше, просто узнавали об этом чаще всего из криминальных сводок. А сейчас есть соцсети. И мне горестно, что о таких историях свободно могут узнавать другие дети. Кто-то ужаснется и испугается, а кто-то захочет так же. Убить, навредить, надругаться», – написала Водонаева на своей страничке в Instagram.

Она также призвала родителей быть внимательнее к детям. «Занимайтесь их воспитанием. Интеллектуальным и психологическим. Не пускайте на самотек жизнь вашего ребёнка. Забив, сунув в руки планшет или посадив перед телевизором, пока занимаетесь своими деградационными делами, можете упустить навсегда», – добавила Водонаева.

В ночь на 23 января студент университета имени Баумана 19-летний Артем Исхаков задушил свою соседку и студентку ВШЭ Татьяну Страхову. Он написал письмо, в котором заявил, что любил Татьяну, но она встречалась с его другом, поэтому он решил ее убить и надругаться над ее телом. После убийства он покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

После этого девушки в соцсетях начали флешмоб #этонеповодубить, раздевшись в поддержку убитой Татьяны Страховой.