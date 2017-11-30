Студент Бауманки убил любимую девушку и покончил с собой

Студент университета имени Баумана 19-летний Артем Исхаков задушил свою сокурсницу и соседку Татьяну Страхову, после чего написал письмо, в котором описал причины убийства и обратился к своим знакомым.

По словам молодого человека, он любил Татьяну, но она встречалась с его другом, поэтому он решил ее убить и надругаться над девушкой.

Он оставил письмо с обращениями к друзьям и благодарностями к своему психологу, сообщает Telegram-канал Mash.

Своему психологу он сообщил, что очень многое не договаривал. «И в какие-то моменты даже лгал, что мне плохо и тяжело. Наверное, не стоило так делать и все сложилось бы иначе, но увы и ах, что сделано, то сделано. Вы хороший психолог и я рад, что занимался с вами», - говорится в записке.

Юноша попросил прощения у родителей девушки, после чего оставил пароли от своих гаджетов.

«Простите, что лишил вас вашего единственного ребенка. Я любил ее, очень сильно, но Таня была слишком собой и поэтому все так сложилось. Вы очень хорошие люди. Очень-очень надеюсь, что у вас найдутся силы это пережить. Еще раз простите, хоть такое простить и нельзя».

В конце длинной записки он написал: «Я стою на подкашивающихся ногах с осознанием того, что натворил. Нож был воткнут в брюшную полость той, кого я любил».

В пресс-службе московского управления Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство». «По предварительным данным, молодой человек задушил ранее знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения шеи и тела. После чего покончил жизнь самоубийством. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы», – уточнили в ведомстве.