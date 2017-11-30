В соцсетях начался обнаженный флешмоб в поддержку убитой студентки

Девушки в соцсетях начали флешмоб #этонеповодубить, раздевшись в поддержку убитой на этой неделе студентки университета имени Баумана Татьяны Страховой, которую задушил ее сосед и сокурсник.

Девушки публикуют в Instagram и других соцсетях свои обнаженные фотографии с хештегом #этонеповодубить. Таким образом они ответили тем, кто считает Татьяну Страхову виновницей своей гибели, сообщает Mash в соцсети «ВКонтакте».

Они отмечают, что тот факт, что девушка выставляла свои фото в нижнем белье и с алкоголем никак не оправдывают ее убийцу.

Накануне сообщалось, что студент университета имени Баумана 19-летний Артем Исхаков задушил свою сокурсницу и соседку Татьяну Страхову. Он написал письмо, в котором заявил, что любил Татьяну, но она встречалась с его другом, поэтому он и решил ее убить и надругаться над ее телом. После убийства он покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».