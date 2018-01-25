В ОНК просьбу обвинения осудить Белых на 10 лет сравнили со смертной казнью

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева прокомментировала просьбу гособвинения назначить экс-губернатору Кировской области Никите Белых наказание в 10 лет колонии.

Меркачева сказала, что ситуация Белых схожа с ситуацией экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Для Белых 10 лет – это как смертная казнь. При его болезни ему нужен постоянный контроль сахара, давления и так далее», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркачева отметила, что на свободе Белых «смог бы благополучно прожить до старости». Даже сейчас, по мнению тюремных врачей, у Белых может случиться диабетическая кома, заявила правозащитница.

Она сказала, что необходимое лечение не смогут обеспечить даже в хорошей колонии: «Что будет в колонии? Понятно, что ему подберут одну из лучших, но там нет условий для таких больных». По мнению Меркачевой, «суровый приговор убьет» экс-губернатора.