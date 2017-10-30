Прокуратура попросила для Белых 10 лет строгого режима

Генпрокуратура сообщила, что в рамках рассмотрения дела о взяточничестве в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых гособвинитель попросил для подозреваемого наказания в виде 10 лет колонии строгого режима.

Прокурор дополнительно попросил оштрафовать Белых на 100 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В октябре президент Владимир Путин заявил, что решение о виновности экс-губернатора Кировской области Никиты Белых примет суд, но ситуация с его задержанием вызывает вопросы.

Политика задержали летом 2016 года в одном из ресторанов Москвы с поличным при получении взятки. Позже Путин отправил его в отставку.