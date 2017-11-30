Поклонская обиделась на запрет фильма о Сталине

Известная своей борьбой против фильма «Матильда» депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ей «больно за людей, за нашу веру православную» из-за решения, принятого Минкультом по поводу британской комедии «Смерть Сталина».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение Министерства культуры отозвать прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». Как можно понять из ее слов, с фильмом «Матильда» режиссера Сергея Учителя надо было поступить точно так же. Оскорбления истории и политики в сериале, по мнению Поклонской, оказалась сильнее унижения духовных ценностей, представленных в фильме «Матильда». Об этом она написала на своей странице в Facebook. Депутат Госдумы недовольна разным подходом Минкульта к идентичным, по ее мнению, примерам.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

Нет



«Хотела промолчать, но не могу. Больно за людей, за нашу веру православную. Над которыми еще вчера под соусом «свободы творчества», нарушая основополагающие права человека, позволили глумиться те, кто сегодня неожиданно «вспомнил» и об истории, и о необходимости учитывать точку зрения своих экспертов и общественников. Хотелось бы спросить, а ряд экспертов, историков, ученых, РПЦ и сотни тысяч людей, протестующих против фильма «Матильда», не относятся к категории «свои»?.. Как оказалось, защита духовных ценностей Великой России не так важна, как желание оставаться на плаву политического «корыта». Вслед за призывами к примирению двух разнополярных этапов исторического развития страны люди ждут одинакового отношения без таких откровенных привилегий одной из сторон. Скрыть это невозможно. Промолчать о своей обиде, конечно, смогут, но еще с большим душевным порывом люди будут защищать веру и Святого Государя Николая ll».

Ранее Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы». Однако московские кинотеатры «Пионер», «Киномакс» и «Синема Стар» продолжают продавать билеты на британскую сатирическую картину «Смерть Сталина», утверждая, что прокатное удостоверение продолжает действовать, сообщают СМИ.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что в стране нет цензуры, однако ведомство не допустит глумления над историей. Глава ведомства отметил, что многие люди старшего поколения могут воспринять этот фильм «как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми – и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».



Напомним, в 2017 году Мединский выступил с резкой критикой в адрес противников фильма «Матильда», сравнив их с фанатиками и сектантами. Поводом для такой реакции стал отказ сетей кинотеатров от показа картины из опасений агрессии со стороны недовольных изображением в фильме Николая II.