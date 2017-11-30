Лавров назвал Украину жертвой опасных экспериментов

Глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил, что Украина стала жертвой опасных геополитических экспериментов.

«Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Пришедшие к власти в результате государственного переворота деятели пытаются вбить клин между двумя братскими народами», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что в стране при попустительстве власти продолжается захват храмов канонической Украинской православной церкви, а также «насилие в отношении ее клира и верующих».

В среду Лавров также заявил, что «закон о реинтеграции» Донбасса, принятый Верховной радой, оправдывает силовое решение украинского кризиса. Ранее Лавров заявлял, что этим законом Украина перечеркнула Минские договоренности.

18 января Верховная рада Украины приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».

При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией. МИД России заявил, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.