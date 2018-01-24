Лавров: Закон о «реинтеграции» Донбасса создан для оправдания силового решения конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «закон о реинтеграции» Донбасса, принятый Верховной радой, оправдывает силовое решение украинского кризиса.

Лавров напомнил, что единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса остается полная и последовательная реализация минского «Комплекса мер», одобренного Совбезом ООН.

«Основное препятствие на этом пути – киевская «партия войны», которая решила похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса», – заявил глава МИД, сообщает РИА «Новости».

В понедельник Порошенко назвал «закон о реинтеграции» технологией возвращения Донбасса под суверенитет Киева.

Ранее Лавров заявлял, что «законом о реинтеграции» Украина перечеркнула Минские договоренности.

18 января Верховная рада Украины приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».

При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией. МИД России заявил, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.