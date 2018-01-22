Порошенко назвал «закон о реинтеграции» технологией возвращения Донбасса под суверенитет Киева

Президент Украины Петр Порошенко назвал одобренный парламентариями Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения под суверенитет Украины» этих территорий.

«Для нас уже принятый закон ценен, прежде всего, тем, что он является по сути технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины», – сказал Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня соборности Украины.

Он заявил, что подпишет закон о реинтеграции Донбасса, как только документ поступит ему из Верховной рады, передает РИА «Новости».

По словам Порошенко, закон не противоречит Минским соглашениям. «Хочу отметить отдельно, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договоренностям… Украина соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства», – заявил Порошенко.

Президент Украины считает, что этот закон фиксирует «право Украины на самооборону» и подчеркивает приоритетность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

В четверг Верховная рада Украины приняла закон об оккупации Донбасса Россией. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».

При этом Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией. МИД России заявил, что закон о «реинтеграции Донбасса» полностью противоречит Минским соглашениям.