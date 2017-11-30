Киев выдвинул требования к Euronews по подаче новостей о России

Киев призвал телеканал Euronews указать в сюжете о мастер-классе для детей в Крыму, что полуостров вошел в состав России «незаконно», сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Репортажи должны базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести материал в соответствие с законом», – написала Беца в Twitter.

Речь идет о материале про урок для детей в Крыму, который вблизи Евпатории провели в воскресенье, 21 января, саперы Черноморского флота ВМФ России.

Накануне СБУ завела уголовное дело в связи с использованием карты Украины без Крыма в ходе празднования Дня соборности в городе Сторожинец Черновицкой области.