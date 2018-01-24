Новгородца осудили за оскорбляющий чувства верующих клип

Новгородский районный суд признал 38-летнего музыканта, пауэрлифтера Даниила Сукачева виновным в оскорблении чувств верующих за то, что он добавил в свой плей-лист клип польской группы Batushka.

В марте прошлого года Сукачев добавил в свой плей-лист «ВКонтакте» клип польской блэк-метал группы Batushka, в качестве видеоряда к которому использованы измененные средствами компьютерной графики кадры с патриархом Кириллом и священниками РПЦ. Хотя в целом клип представляет собой довольно жуткое зрелище, он не внесен в список запрещенных на территории России и свободно доступен на видеохостингах.

«На съемке … искажены иконы, их персонажам приданы уродливые, демонические черты. В ходе православной службы включены изображения горящего престола и креста; искажены лица священников, добавлены «горящие» глаза, исходящие изо рта потоки черной энергии. В толпу верующих добавлены некие черты сущности. Подобное искажение изображения православного обряда вполне может быть вызвано негативной оценкой христианства и его представителей, представлением их как носителей вероучения, несущего ненависть и зло», – сказано в тексте решения на сайте Новгородского районного суда.

Суд согласился с доводами обвинителей, что добавление легального клипа пользователем в публично доступный плей-лист в соцсети равносилен преступлению. Доводы адвоката Сукачева Маргариты Бабиченко о том, что ее подзащитный не является автором клипа и не призывал при его публикации к противоправным действиям, а сам клип не запрещен законом и был включен подсудимым в плей-лист для личного пользования, судьи обеих инстанций – мирового и районного суда – отвергли.

По мнению суда, «также такие действия вполне могут быть свидетельством намерения возбудить ненависть и вражду, а также унизить достоинство человека или группы лиц по признаку отношения к религии».

По решению российского суда за просмотр «неправильных» клипов и неодобрение передачи РПЦ Исаакиевского собора Даниил Сукачев обязан заплатить штраф в 30 тыс. рублей, пишет «Ридус».

«Вся эта ситуация сплошной маразм и бред, лежащий за гранью здравого смысла, не говоря уже о законе! Борьба продолжается! В данный момент подготавливаются материалы для обжалования приговора в Европейском суде по правам человека», – написал Сукачев на своей странице.