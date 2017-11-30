Полицейским могут разрешить смотреть порно на работе

МВД подготовило поправки в законы, согласно которым при расследовании уголовных дел о порнографии правоохранители смогут проводить оперативно-розыскные мероприятия, в число которых входит установление скрытого наблюдения.

Поправки подготовлены для статей УК «Формы предварительного расследования» и «Подследственность». Изменения должны поспособствовать раскрытию дел об изготовлении и обороте порнографических материалов в России, «совершенных группой лиц с использованием СМИ или интернета или с извлечением дохода в крупном размере», сообщает Life.

В данный момент расследованием указанных уголовных дел занимаются дознаватели органов внутренних дел, которые не имеют права санкционировать проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в число которых входят установление скрытого наблюдения и прослушивание подозреваемых.

Таким образом, правоохранители вынуждены задерживать преступников в момент производства или продажи порнографической продукции, что не всегда возможно, сообщил источник в Московском уголовном розыске.

Отмечается, что за шесть месяцев 2017 года за изготовление и оборот порнографических материалов в России были задержаны 97 человек. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозят тюремные сроки до шести лет.

Напомним, в 2015 году Роскомнадзор по решению Крыловского районного суда Краснодарского края закрыл доступ к 11 интернет-ресурсам порнографического содержания.