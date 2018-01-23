Башаров резко ответил вдовам баскетболистов на критику фильма «Движение вверх»

Актер Марат Башаров, который принял участие в создании фильма «Движение вверх», не согласился с критикой со стороны вдов спортсменов-прототипов главных героев картины.

«Что касается критики, мы снимали не документальное кино, а художественное. Во-вторых, фильм имеет огромный успех, но всегда везде должны быть несогласные люди и люди, которые недовольны, которым не нравится картина. Нельзя сделать идеальный продукт для всех, не бывает такого, чтобы всем нравилось», – заявил Башаров, передает ТАСС.

Также актер отметил, что фильм нравится «всей стране» и «всему миру», тогда как вдовы баскетболистов почему-то не оценили картину.

«Так и хорошо, пусть это будут именно те люди, которым это не нравится. Будучи мальчишом-плохишом до конца, я добавлю, что на их месте я бы радовался, что в картине не показали все по-настоящему», – добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что вдовы советских баскетболистов Владимира Кондрашина и Александра Белова обратились в суд с исковым заявлением на создателей фильма «Движение вверх» студии режиссера Никиты Михалкова «ТРИТЭ». По мнению женщин, в фильме рассказывается о жизни знаменитых спортсменов очень искаженно.

19 января фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева первым среди российских фильмов преодолел планку в 2 млрд рублей по сборам на территории СНГ.

Экшн-драма «Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев и другие.