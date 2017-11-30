«Движение вверх» первым среди российских фильмов собрал 2 млрд рублей

Фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева первым среди российских фильмов преодолел планку в 2 млрд рублей по сборам на территории СНГ.

Общие сборы фильма на пятницу составили 2,017 млрд рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Картину посмотрели более 7,5 млн человек. В первый уик-енд «Движение вверх» собрал более 108 млн рублей.

Рекорд по сборам в России до сих пор удерживает «Аватар», в активе которого 3,5 млрд рублей. В рейтинге самых кассовых с учетом проката в СНГ фильмов «Движение вверх» занимает пятую строчку после «Аватара», «Пиратов Карибского моря-5», «Зверополиса» и «Тайной жизни домашних животных».

Экшн-драма «Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев и другие.