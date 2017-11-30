Бывший посол России обвинил Норвегию в планах присвоить Шпицберген

Бывший посол России в Осло Александр Игнатьев заявил, что Норвегия планирует «исподтишка» присоединить архипелаг Шпицберген, обладающий особым статусом.

«Право вести администрирование на Шпицбергене отдано Норвегии. Но надо сказать, что норвежцы исподтишка, подспудно начали вести линию на то, чтобы усилить свою власть на Шпицбергене. Я думаю, что они готовы, намерены вести дело к тому, чтобы в конечном счете Шпицберген стал частью их территории на полном основании», – сказал Игнатьев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Норвегия осуществляет такое стремление на практике – к примеру, под предлогом защиты окружающей среды ужесточает законодательство и распространяет его действие на Шпицберген.

Эксперт напомнил, что норвежцы ввели рыбоохранную зону, «не предусмотренную международным правом». «Ситуация в форме закулисной, подспудной дипломатической борьбы продолжается. По состоянию на сегодняшний день все очень непросто», – подчеркнул экс-посол.

Игнатьев также упомянул о дипломатическом скандале после посещения Шпицбергена зампредседателя правительства России Дмитрием Рогозиным, которому запрещен въезд в Евросоюз.

Спор между Россией и Норвегией возник после 18 апреля 2015 года, когда Рогозин побывал на открытии российской дрейфующей арктической станции «Северный полюс – 2015» на территорию Шпицбергена. На следующий день МИД Норвегии запросил у посольства России разъяснений, поскольку Рогозин числится в списке персон нон-грата ЕС.

Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, считавшемся ранее нейтральным. Государства-участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвежский парламент в резолюции 1947 года признал, что СССР имеет наряду с Осло особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года права перешли к России.

На островах два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза. На Шпицбергене у России есть населенный пункт – поселок Баренцбург, а также законсервированные поселки Пирамида и Грумант. Российский государственный трест Арктикуголь занимается здесь добычей угля.