Названа причина недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет отказал в допуске на Олимпиаду в Пхенчхане российским спортсменам из-за базы данных московской антидопинговой лаборатории, сообщил источник.

«Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года», – цитирует «Советский спорт» своего источника.

Собеседник рассказал, что в базе данных есть все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. Эта информация позволяет отклонять заявки россиян, отметил источник.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что по решению комиссии МОК на Олимпиаде в Пхенчхане не смогут выступить шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян. Также от Игр отстранили биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова.

В декабре Всемирное антидопинговое агентство заявило, что решение МОК относительно участия российских спортсменов в ОИ-2018 под нейтральным статусом подкрепляет выводы комиссий во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном. Последний поздравил МОК с решением отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.