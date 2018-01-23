У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Аляски, объявлена угроза цунами, сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение зафиксировано в 12.31 по Москве в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг находился на глубине 19 тыс. метров.

Данных о пострадавших не поступало. Сообщается об угрозе возникновения цунами.

Напомним, землетрясение произошло 14 января 2018 года у побережья Перу, сила толчков достигала 7,3 балла по шкале Рихтера.