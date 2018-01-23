Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 3 копейки и составил 56,46 рубля, курс евро снизился на 8 копеек и достиг 69,15 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,4 доллара за баррель, передает РИА «Новости».