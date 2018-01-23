Китай решил возвести еще одну «великую стену»

Западная китайская провинция Синьцзян возведет стену вокруг своих границ, чтобы предотвратить проникновение экстремистов из-за пределов страны.

По данным китайских СМИ, губернатор Синьцзян Шохрат Закир пообещал усилить пограничные меры с помощью новейших технологий для создания новой «великой стены», чтобы «районы провинции оставались абсолютно безопасными», а атаки террористов «были обречены на провал», пишет «Российская Газета».

Отмечается, что данная провинция подвержена нападениям боевиков. Пекин обвиняет в эскалации насилия в Синьцзяне исламистских экстремистов и сепаратистов, некоторые из которых якобы имеют тесные связи с радикальными группировками, находящимися за пределами страны.

Кроме того, за последние несколько лет в провинции в результате столкновений между уйгурами и ханьцами погибли несколько сотен человек.

В 2016 году по просьбе китайской стороны состоялись переговоры главы Чечни Рамзана Кадырова с членом политбюро, председателем политико-юридической комиссии ЦК компартии Китая Мэн Цзяньчжу. Китай был заинтересован в перенимании опыта Чеченской республики в борьбе с сепаратизмом.

В 2017 году в Синьцзяне были введены повышенные меры безопасности, в частности, сбор ДНК и других биометрических данных у всего населения провинции, что стабилизировало ситуацию.

Также в 2017 году глава Китая Си Цзиньпинь, выступая на ежегодной сессии парламента страны, обратился к властям Синьцзяна с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве «великой железной стены» для обеспечения безопасности в регионе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Китай перенимает российский опыт борьбы с терроризмом.