Трамп встал на защиту американских стиральных машин

Президент США Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины на солнечные батареи и стиральные машины, сообщил офис торгпреда США в ранге министра Роберта Лайтхайзера.

По сообщению офиса Лайтхайзера, под ввозные пошлины попадут бытовые стиральные машины, фотоэлементы и модули солнечных батарей, передает РИА «Новости».

Американские власти пришли к выводу о том, что в 2012–2016 годах местные производители понесли серьезные убытки из-за резкого импорта техники.

Так, например, компания Whirpool пожаловалась на демпинг корейских Samsung и LG, но в итоге все жалобы закончились тем, что производство американской компании было перенесено в Таиланд и Вьетнам.

При этом сами южнокорейские компании, чтобы избежать дополнительных пошлин, заявили о строительстве в США двух крупных фабрик.

Теперь для стиральных машин вводится сетка дополнительных пошлин: так, в первый год экспортер в США должен будет заплатить пошлину в 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за все, превышающее эту цифру.

Аналогичные меры Трамп предпринял в отношении китайских производителей солнечных батарей. С 2012 по 2016 годы импорт этой продукции в США вырос на 500%, а цены при этом упали на 60%.

Согласно решению Трампа, ввозные пошлины составят 30% в первый год, 25% во второй, 20% в третий год. Защита американских производителей была одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Напомним, в конце 2016 года США объявили об антидемпинговых пошлинах на импорт стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ.