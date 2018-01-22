Турция: Анкара не давала России никаких обещаний по Африну

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Турция не давала каких-либо обещаний России или другим странам о том, что операция «Оливковая ветвь» ограничится одним Африном.

«Мы не давали России или какой-либо другой стране каких-то обещаний или гарантий», – сказал Боздаг, передает ТАСС со ссылкой на Haber Turk.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть договоренность с Москвой по операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Ранее курды заявляли об ответственности России за удары Турции по Африну.

В воскресенье турецкие танки вошли в Африн. Генштаб Турции отчитался о первых результатах операции. О начале операции «Оливковая ветвь» против курдов было объявлено в субботу. Турция надеется создать в этом районе 30-километровую зону безопасности. При этом утверждается, что Россия не возражала против проведения операции.