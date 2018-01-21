Наоми Кэмпбелл полностью разделась для журнала

Британская актриса и супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для журнала The Love Magazine полностью обнаженной, ее фото появились в официальном Instagram глянца.

Кэмпбелл сфотографирована в черном платье, также представлен видеоролик с таймлапс из снимков с полностью обнаженной супермоделью. Кадры представлены в официальном Instagram журнала.

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Янв 21, 2018 at 12:30 PST

Отмечается, что кадры сделали известные фотографы Мерт Алаш и Маркус Пигготт. В интервью для издания Кэмпбелл рассуждает о влиянии на ее жизнь Нельсона Манделы и модельера Аззедина Алайи.