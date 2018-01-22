Беременная в Крыму умерла после отказа в медпомощи

Следователи возбудили уголовное дело после смерти в Симферополе 21-летней беременной женщины из-за отказа в госпитализации.

«19 января беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из Луговской ЦРБ в Перинатальный центр, где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, скончалась через несколько часов. Вместе с тем, установлено, что 18 января женщина обращалась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», где ей в госпитализации было отказано», – сообщается на сайте крымского СК.

Дело возбуждено по признакам преступления по ч.2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Назначено проведение судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению данного преступления», – отметили в СК.