Бывшего медбрата обвинили в Германии в убийстве почти 100 пациентов

Прокуратура Ольденбурга обвинила экс-медбрата Нильса Хегеля в убийстве 97 пациентов, сообщают немецкие СМИ.

По данным Spiegel, намеренные действия Хегеля привели к смерти 62 пациентов в больнице Ольденбурга и 35 пациентов в медучреждении Дельменхорста, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что бывший санитар немецкой больницы подозревается в причастности к смерти еще 84 пациентов. Ранее медбрат Нильс Хегель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов, в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению.