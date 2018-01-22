Нефть подорожала на итогах заседания министерского комитета ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром пошли вверх после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,29% – до 68,81 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,22%, составив 63,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».