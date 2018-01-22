Американский сенат перенес голосование по временному бюджету

Сенат Конгресса США перенес голосование по временному трехнедельному бюджету на 12.00 понедельника (20.00 мск), что означает продление перерыва в работе правительства.

Изначально сенаторы планировали рассмотреть вопрос в ночь на понедельник, передает РИА «Новости».

Тем временем лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают дискуссии по бюджету и по словам последнего прогресса в диалоге нет.

В это же время координатор фракции республиканцев Джон Корнин подтвердил продление паузы в работе правительства.

Напомним, 20 января федеральное правительство США осталось без финансирования из-за разногласий демократов и республиканцев.