Филиппины депортировали 19 россиянок из-за подозрений в проституции

Власти Филиппин приняли решение депортировать 19 россиянок, задержанных в ночном клубе города Анхелес и подозреваемых в занятии проституцией, сообщил телеканал ABS-CBN со ссылкой на бюро по вопросам иммиграции.

Как заявил представитель бюро по вопросам иммиграции Джейме Моренте, все 19 гражданок России будут депортированы за работу без виз и за другие иммиграционные правонарушения, передает РИА «Новости».

Кроме того, задержали двух корейцев – предположительно, они были агентами девушек и работали в качестве менеджера и кассира в клубе. Сообщается, что граждане Республики Корея и помогли россиянкам попасть на Филиппины.

В середине декабря в Испании ликвидировали организацию, которая занималась сексуальной эксплуатацией девушек из России и с Украины, попавших в страну после ложных обещаний о трудоустройстве.