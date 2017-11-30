Мутко: На Олимпиаде будет просто «ух»

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что ожидает от российских фигуристов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане очень многого.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться - фигурное катание на Олимпиаде будет просто «ух», - приводит его слова ТАСС.

Он назвал фигуристку Евгению Медведеву великой спортсменкой несмотря на свой юный (18 лет) возраст, которой не уступают Алина Загитова и Мария Сотскова.

Хорошие перспективы у России и в олимпийских соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов, считает Мутко, а в мужском одиночном катании, по его словам, появилось новое имя - Дмитрий Алиев.

Ранее был назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх. Он был назван после успешного для россиян чемпионата Европы, который завершился в эти выходные в Москве.