Названы имена российских фигуристов для участия в Олимпиаде

Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвал состав участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, об этом заявил член тренерского совета.

В парном катании Россию, которая будет выступать под олимпийским флагом, представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. Среди мужчин-одиночников Россию представят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В танцах на льду на Игры отправятся две пары - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин. У женщин-одиночниц выступят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, предает РИА «Новости».

Неназванный член тренерского совета подчеркнул, что состав фигуристов определен по спортивному принципу по итогам чемпионата Европы, прошедшего в Москве.

Напомним, россияне завоевали 9 из 12 наград на чемпионате Европы по фигурному катанию. Золотые медали получили Алина Загитова и пара Тарасова – Морозов.