Российские фигуристки завоевали золото и серебро ЧЕ в Москве

На домашнем чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве, россиянки завоевали золотую и серебряную награды: первое место заняла 15-летняя Алина Загитова, а серебряным призером стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

По итогам проката произвольной программы Загитова получила от судей 157,97 балла, набрав в сумме за две программы 238,24 балла, передает РИА «Новости».

Победительница чемпионатов Европы и мира двух прошлых лет Медведева стала второй в произвольной программе с результатом 154,29 балла, а по сумме двух программ набрала 232,86 очка.

Бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер.

Напомним, в четверг Загитова и Медведева после короткой программы заняли первое и второе место на чемпионате Европы в Москве. А в пятницу российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда на чемпионате Европы в Москве завоевали серебро и бронзу в мужском одиночном катании.