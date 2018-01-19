Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу ЧЕ в Москве

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда стали серебряным и бронзовым призерами соответственно в одиночном катании на чемпионате Европы в Москве.

Победителем ЧЕ стал испанец Хавьер Фернандес, набравший по сумме оценок за короткую и произвольную программы 295,55 баллов. Алиев заработал 274,06 балла, Коляда – 258,90, передает «Интерфакс».

Еще один представитель России Александр Самарин (229,81) стал шестым.

Алиев – выступает во взрослых соревнованиях с сезона-2017/18, передает РИА «Новости».

В сезоне-2016/17 Алиев выиграл этап юниорского Гран-при в Чехии, одержал победу в Финале серии. Второй год подряд стал чемпионом России среди юниоров, на юниорском первенстве мира завоевал серебряную медаль.

В сезоне-2015/16 Алиев выиграл этапы юниорского Гран-при в Латвии и Австрии, в Финале серии занял второе место, уступив американцу Натану Чену. Стал победителем юниорского первенства России, на чемпионате мира среди юниоров стал шестым.

Накануне российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева после короткой программы заняли первое и второе место на чемпионате Европы в Москве.