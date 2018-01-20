Пострадавшей при нападении на школу в Бурятии девочке восстановили пальцы

Медики восстановили пальцы девочке, пострадавшей в результате нападения подростка на школу в Бурятии, сообщила пресс-секретарь больницы скорой медпомощи Дора Хамаганова.

Хамаганова рассказала, что операция по восстановлению пальцев девочке длилась более шести часов. Врачи дают благоприятный прогноз, добавила она на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала комментарий микрохирурга Сергея Голяны из Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера (Ленинградская область). «Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев… кровообращение восстановлено», – сообщил он.

Совершивший нападение на школу подросток также был прооперирован, его состояния врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ совершил девятиклассник, который бросил в кабинет русского языка и литературы коктейль Молотова, а затем с топором напал на учеников и преподавателя. В результате атаки пострадали семь человек. Мотивом преступления могла стать плохая оценка по итогам четверти. По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям. Школа, где произошел инцидент, не охранялась.