Китай обвинил США в подрыве мира и безопасности в регионе

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил в субботу, что очередной заход корабля ВМС США в акваторию Южно-Китайского моря подрывает мир, стабильность и безопасность в регионе.

«В настоящее время благодаря совместным усилиям стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море постоянно стабилизируется. В этих условиях очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских рифов в Южно-Китайском море создал угрозу как авиации корабельного базирования обеих сторон, так и персонала, стал угрозой суверенитету и национальной безопасности Китая, а также подрывает региональной мир», – сказал У Цянь, передает РИА «Новости».

По данным китайского Минобороны, американский ракетный эсминец Hopper 17 января самовольно вошел в акваторию спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), который КНР считает своим. Китайский сторожевой корабль «Хуаншань» сразу же предупредил экипаж эсминца о необходимости покинуть территорию.



У Цянь отметил, что действия ВМС США расходятся с направлением стабильного развития китайско-американских отношений, и выразил надежду на то, что Ващингтон будет уважать суверенитет Пекина, и в дальнейшем не будет создавать искусственных инцидентов.

Напомним, Пентагон в своей новой оборонной стратегии обвинил Россию и Китай в «подрыве международного порядка».