Пентагон включил угрозу со стороны России и Китая в новую оборонную стратегию

В новой оборонной стратегии Пентагон назвал угрозой подрыв Россией и Китаем международного порядка, а также расширение ядерного потенциала России.

«Россия стремится использовать право вето над решениями стран на периферии России в области управления, экономики и дипломатии, чтобы пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится стратегии, передает РИА «Новости».

По мнению Пентагона, Россия использует новые технологии для дискредитации и подрыва процессов демократии в Грузии, Крыму и на востоке Украины. Это вызывает «достаточную обеспокоенность» Минобороны США, так как сочетается с расширением ядерного арсенала.

«Вызов становится очевидным», ­– говорится в документе.

Также Пентагон потребовал допинвестиций для «стратегического соперничества» с Китаем и Россией. «Долговременные стратегические соперничества с Китаем и Россией являются принципиальным приоритетом для министерства обороны и требуют растущих постоянных инвестиций из-за масштаба угроз, которые они представляют сегодня для безопасности и процветания США, а также из-за существующей возможности усиления этих угроз в будущем», – сообщается в стратегии.

Пентагон подчеркивает, что «Китай и Россия в настоящее время подрывают международный порядок изнутри». При этом страны «используют его преимущества», но разрушают его основы и правила.

Пентагон отмечает, что будет поддерживать усилия по противостоянию «режимам-изгоям» – КНДР и Ирана. Ведомство обещает «громить террористические угрозы Штатам», «консолидировать приобретения в Ираке и Афганистане».

Напомним, в декабре США в новой стратегии нацбезопасности назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами». Кроме них, Стратегия нацбезопасности США также назвала в числе угроз стран-изгоев и международные террористические организации.