Источник сообщил о возможной поездке членов Конгресса США в Россию

Группа американских конгрессменов собирается посетить Россию, визит может состояться через полгода.

«Готовится другая поездка конгрессменов. Она прорабатывается, но ничего не решено пока», – цитирует РИА «Новости» диписточника в Вашингтоне.

По его словам, планируемый визит может пройти через полгода.

В конце декабря посольство объяснило отказ России выдать визу сенатору США Джинн Шахин. Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо отказались от поездки в Россию после невыдаче визы Шахин.