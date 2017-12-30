Посольство объяснило отказ России выдать визу сенатору США

Утверждения о том, что визит членов Конгресса США в Россию отменен по вине Москвы, не соответствует действительности, заявило посольство России.

Посольство в Facebook пояснило, что во въезде было отказано только сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин. Шахин попала под действие мер, которые Россия предприняла в ответ на американские санкции.

Подчеркивается, что Москва предлагала Вашингтону разные пути решения проблемы, включая соглашение о выдаче виз парламентариям из черных списков на взаимной основе. Но американская сторона отклонила предложение России. Кроме того, посольство напомнило, что именно США создали сложившуюся ситуацию с санкциями.

«Что посеешь, то и пожнешь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.

Посольство подчеркнуло, что Россия всегда выступала против санкций и за возобновление межпарламентских связей.

Politico пишет, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу Шахин.

Издание пишет, что визит планировался в середине января. Сенаторы заявляли о намерении встретиться со «следующим поколением российских лидеров и действующими властями».

Джонсон заявил, что отказ в визе – это «неудачное и контрпродуктивное» решение.

Напомним, Шахин активно поддерживала запрет на использование программного обеспечения «Касперского» в американских госучреждениях, а также настаивала на внесении RT America в список иностранных агентов. Шахин внесла законопроект, предоставляющий минюсту США дополнительные полномочия для расследования против RT. Также она критиковала проект «Северный поток – 2» и поддерживала введение санкций против России.