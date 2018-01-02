Биометрический контроль на украинской границе прошли 1,9 тыс. россиян

Биометрический контроль на украинской границе за первые сутки его действия прошли почти 1,9 тыс. граждан России, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, за первые сутки работы системы биометрического контроля границу Украины пересекли более 3,3 тыс. иностранцев, подлежащих биометрическому контролю, из них почти 1,9 тыс. –граждане России.

«Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля», – передает РИА «Новости» слова Слободяна в комментарии «112 Украина».

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ограничения на въезд на Украину будут напоминать реальный визовый режим.

Изначально на Украине собирались вводить визовый режим с Россией, однако власти признавали проблемы, которые возникнут из-за этого решения.