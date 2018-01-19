Собчак искупалась на Крещение при минус 40 градусах

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что окунулась в иордань на Крещение при температуре минус 40 градусов.

Участие в обряде Собчак, по ее словам, приняла впервые. Купание проходило под Томском в деревне Корнилово на реке Урушайка, написала Собчак в Instagram, где разместила фото. В доказательство, что температура действительно была настолько низкой, она опубликовало снимок приборной панели автомобиля с цифрой «-40».

Отметим, что ранее Собчак называла себя «верующим человеком, но не религиозным».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 19, 2018 at 7:29 PST

Участием в крещенских купаниях поделились и другие политики в России и ближнем зарубежье. Так, на Украине в холодную воду впервые окунулся опальный политик Михаил Саакашвили. Соответствующее фото он разместил в Facebook.

Ранее в пятницу были распространены кадры крещенского купания с участием Путина. Он окунулся в иордань в прорубь на Селигере и поучаствовал в крещенском богослужении в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь.