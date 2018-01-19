Путин окунулся в прорубь на Селигере

Глава российского государства Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин после завершения рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отправился в Тверскую область, передает РИА «Новости».

Там он «по случаю праздника Крещения Господня» побывал «на части литургии» в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь, рассказал Песков.

Кроме того, президент «поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», сообщил Песков, отметив, что «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля».

Песков напомнил, что Путин «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь».