Мединский отменил перенос проката «Приключений Паддингтона – 2»

Фильм «Приключения Паддингтона – 2» выйдет на большие экраны в России с 20 января, как и планировалось ранее, сообщил глава компании «Вольгафильм», прокатчика фильма, Сергей Ершов по итогам совещания министра культуры Владимира Мединского с представителями киноиндустрии.

По словам Ершова, решение о переносе выхода фильма на экран было отменено после личного вмешательства в ситуацию министра культуры Владимира Мединского и Федора Бондарчука, передает RNS.

В совещании приняли участие Дмитрий Рудовский, Сергей Сельянов, владелец киносетей «Формула кино» и «Синема парк» бизнесмен Александр Мамут и другие участники рынка.

Ранее кинопрокатчики выступили с критикой в адрес Минкультуры за перенос проката фильма «Приключения Паддингтона – 2», на который уже были проданы билеты. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации.