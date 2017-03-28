Частный кинобизнес должен помочь в противостоянии Голливуду

Новое противостояние отечественного и иностранного обострилось на этот раз на кинематографическом фронте. Кинопрокатчики протестуют против решения Минкульта, направленного на продвижение российского кино. С одной стороны, у них есть оправданные резоны и прокат несет убытки. Однако Минкульт имеет свои аргументы.

Ситуация с переносом проката двух американских фильмов – «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» – вызвала критику кинопрокатчиков в адрес Министерства культуры. Они заявили, что подобные действия – вмешательство в их хозяйственную деятельность. Часть уже купленных билетов на эти фильмы, которые должны были выйти 18 и 25 января соответственно, зрители должны будут поменять, поскольку прокатное удостоверение для кинопремьер выдано с 1 февраля. В итоге частные кинотеатры сталкиваются с недовольством граждан и теряют рекламные деньги.

Цифры и эмоции

Министр культуры Владимир Мединский ответил, что важно работать в интересах российского кино. «Я дал результаты работы, не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры... Мы будем делать все в интересах отрасли, российского кино, но не в интересах Голливуда. Каждое наше усилие, в том числе перенос даты, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы все», – цитирует «Интерфакс» слова Мединского.

Отметим, что 18 января стартуют показы российского фильма «Скиф», и, по мнению некоторых экспертов, перенос американских фильмов связан с желанием ослабить конкуренцию российской киноленты с американскими картинами – мультфильмом и фантастическим триллером.

Президент кинокомпании ANT!PODE Sales & Distribution Антон Мазуров сообщил газете ВЗГЛЯД, что с позицией Мединского не согласен.

«Шаг с переносом проката фильмом тактически вреден и стратегически бессмыслен. Это вмешательство в частный конкурентный и саморегулируемый бизнес. Идеальная страна для развития национального кинематографа – Франция, где с 1946 года кинематографическое общество имеет реальную власть в киноиндустрии. С тех пор сформировалась четкая законодательная система, которая дает возможность профессиональной поддержки национального кинематографа, но в России подобная система сегодня невозможна. Такая система складывается годами как итог успешной коммуникации кураторской организации, коей является Министерство культуры и Госкино, и экспертного сообщества. Те люди, которые на 800 тыс. рублей купили билеты, поставлены в дискомфортное положение, как и киноторговая компания «Вольга», которая понесла прямой экономический урон», – сообщил эксперт.

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В прошлом году в российских кинотеатрах в прокат вышел 471 фильм, из них 123 – российские картины, а значит, кассовое превосходство зарубежных лент в российских кинотеатрах по-прежнему налицо. Однако последние отечественные киноленты – «Время первых», «Движение вверх», «Последний богатырь» – показывают, что современная российская кинематография может составить конкуренцию зарубежным картинам.

Это подтверждают кассовые сборы российских фильмов: в 2017 году они составили 13 млрд рублей против 8,6 млрд рублей в 2016-м, тогда как сборы зарубежных фильмов выросли всего лишь на 0,8 млрд рублей – с 39,7 млрд до 40,5 млрд. В Фонде кино отметили, что «рекордные сборы российского кино на 94,8% обеспечены за счет фильмов, получивших поддержку Фонда кино (в 2016-м – 88,4%)».

Фора должна быть!

Кинорежиссер, гендиректор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил газете ВЗГЛЯД о своей поддержке действий Мединского.

«Задача Министерства культуры – всячески содействовать продвижению отечественного кино. Поэтому, когда оно предлагает менять графики выпуска, это абсолютно логичное действие. Другое дело, что, разумеется, Министерству культуры и прокатным компаниям необходимо находить компромиссы. И, безусловно, прогресс есть: киноиндустрия построена за последние 20 лет».

Комментируя ситуацию, известная российская актриса и общественный деятель Мария Кожевникова в беседе с газетой ВЗГЛЯД также поддержала ограничения на прокат иностранных картин. По ее словам, российское кино сейчас идет вперед, в отличие от американского. Кожевникова отметила, что кто-то может быть недоволен министром культуры Владимиром Мединским, но, по ее словам, он делает важную работу. «И я министра бы поддержала. И критика за ту протекцию, которую сейчас оказывают наши власти российскому кино – это по сути похвала», – добавила актриса.

По словам Кожевниковой, государство должно защищать свое кино от иностранной конкуренции:

«Странно сетовать, что российскому кино, например, дают хорошее время. Фора должна быть! Потому что существует множество разных уловок, которыми наши кинотеатры освобождают время под американское кино. Сейчас такое время, когда государству все еще необходимо финансово помогать отечественному кино – но только таким картинам, которые прославляют Россию. Государство дает деньги, оно является заказчиком – и, следовательно, вправе требовать от фильма, чтобы тот говорил о величии России.

Коммерческое кино, да еще такое, где Россию показывают не с лучшей стороны – творите за свои деньги...»

Зритель голосует рублем

Еще в 2015 году Мединский предупреждал, что Министерство культуры будет переносить премьеры западных фильмов в случае наложения даты их релизов на выход в прокат российских картин. И в марте 2017 года сети кинотеатров России обращались с письмом в Минкульт с просьбой не переносить премьеру восьмой части голливудского фильма «Форсаж» из-за российского фильма о советских космонавтах «Время первых».

Российская кинокультура находится в уникальном положении: она одновременно должна конкурировать с голливудскими картинами на российском рынке и находить свою самобытность и стилистику. Провал пошлых российских комедий нулевых показал, что российского зрителя нужно привлекать качественными историческими, приключенческими и детективными историями. Исходя из печальной статистики, по которой большинство российских фильмов себя не окупает, киностудии могут рассчитывать на государственные гранты и дотации в обмен на актуальную, по мнению государства, повестку. А это значит, что киностудиям и государству необходимо искать компромисс между госзаказом и свободой творчества, одновременно с этим делая качественный кинопродукт, интересный зрителю. Такой шаг поможет кинопрокатчикам предотвратить потерю денег и конфликты, которые мы будем видеть не в СМИ, а на экранах.